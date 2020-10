Polizia locale, se ne parla in consiglio comunale dopo le risse del centro

E’ stato convocato il Consiglio comunale per giovedì 8 ottobre alle 14,30. La seduta potrà essere seguita, mediante modalità di diretta streaming, digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it.

Sono questi i punti all’ordine del giorno: interrogazione presentata dai consiglieri comunali Claudia Minelli, Rita Barbetti, Giovanni Patriarchi, Elia Sigismondi (Partito Democratico), Mario Gammarota (Foligno 20|30), Luciano Pizzoni, Francesco Silvestri (Patto per Foligno) in merito all’organico della polizia municipale; avvisi accertamenti catastali e foto – segnalazioni fabbricati mai dichiarati all’Agenzia delle Entrate area di protezione civile sita nella frazione di Ponte Santa Lucia – avvio procedura di acquisizione di terreni per definizione completa dell’area; demanializzazione di aree private e sdemanializzazione con trasferimento al patrimonio disponibile di area demaniale site in località Belfiore. Permuta di aree. Determinazioni; ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale del 18/08/2020 avente per oggetto: “Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. asse ii -infrastrutture per l’istruzione – fondo europeo di sviluppo regionale (fesr) – obiettivo specifico – 10.7.- azione 10.7.1 – “interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.

Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19 – variazione di bilancio in via d’urgenza. All’esame del Consiglio la ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale del 3/09/2020 avente per oggetto: “decreto del 4 giugno 2020 del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – introito contributo destinato alla biblioteca comunale per acquisto di libri – variazione di bilancio in via d’urgenza”; variazione al bilancio di previsione 2020-2022; conferimento della cittadinanza onoraria della città di Foligno alla senatrice a vita Liliana Segre; Consulta comunale per lo sport e le attività ricreative e del tempo libero. Nomina dei consiglieri comunali per il rinnovo dell’organismo.