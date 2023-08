Politiche familiari e ripresa demografica, il piano del Comune di Todi

Elemento strategico è "Todi Cresce", che prevede l'attuazione di misure straordinarie per favorire la ripresa demografica

Nuove azioni del Comune di Todi per promuovere la ripresa demografica del territorio. E’ stato infatti varato nei giorni scorsi dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonino Ruggiano il nuovo piano di interventi in materia di politiche familiari. Si tratta di una programmazione biennale che permetterà al Comune di Todi di continuare ad essere certificato dall’Agenzia di coesione sociale della provincia autonoma di Trento.

Il piano prevede sei aree di intervento: ambiente e qualità della vita, comunità educante, misure economiche, governance, comunicazione, welfare territoriale e servizi alle famiglie. Il documento si articola poi in 65 punti che fissano altrettanti obiettivi da perseguire per una città sempre più a misura di famiglia.

“Sono stati riconfermati pressoché tutti gli interventi del precedente mandato – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Alessia Marta – con l’implementazione e lo sviluppo di attività che hanno recepito le istanze pervenute da scuole, famiglie, associazioni e soggetti del terzo settore, facendo del piano il frutto di un lavoro di partecipazione e progettazione condivisa”.

Tra i punti qualificanti viene segnalato un nuovo progetto di educazione alimentare per bambini, genitori ed insegnanti; la realizzazione di un itinerario turistico per bambini; l’attivazione di uno sportello di ascolto e dell’Informagiovani; l’istituzione di una scuola permanente per genitori; il potenziamento del centro famiglia “L’Isola dei Tesori”; l’adesione al progetto Unicef “Città amica dei bambini”; la creazione di una rete per l’affido familiare; la conferma del Festival “Libri in scena” e il sostegno alla terza età.

Tra le novità più significative l’istituzione dell’osservatorio sul welfare aziendale e della Consulta delle associazioni, la cui prima assemblea è stata fissata per giovedì 24 agosto. “Anche in questo settore – evidenzia il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – l’assessorato sta privilegiando la massima partecipazione ai fini della promozione della cittadinanza attiva, un altro degli obiettivi prefissati dal piano”.

Elemento strategico è quello che porta il nome di Todi Cresce e che prevede l’attuazione di misure straordinarie per favorire la ripresa demografica. “Sono previste tre linee – anticipa l’assessore Alessia Marta – fiscalità a misura di famiglia; servizi ed offerte per le famiglie; misure a sostegno dei mutui e alla locazione per le nuove coppie e/o per le coppie con figli nuovi residenti”.