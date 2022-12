Polemiche sul concorso, 5 Stelle: “Assunta familiare del vicesindaco”

“Un problema di opportunità”

“Quando abbiamo iniziato il percorso (l’interrogazione) – ha detto Fantauzzi – l’esito non era tracciato. Le modalità, la persona che ci ha risposto e i contenuti della stessa, ci hanno convinto a trasformare l’atto in una mozione, in modo da far esprimere tutto il consiglio comunale. Il fatto che all’interrogazione abbia risposto il diretto interessato, ha amplificato il problema di opportunità politica. Su questa vicenda è diritto / dovere di un consigliere vigilare e controllare l’operato dell’amministrazione, a maggior ragione se si è consiglieri di minoranza. Come mozione tutti i consiglieri comunale ne verranno a conoscenza e chiediamo loro di esprimersi sul dispositivo della mozione. Ogni consigliere comunale non dovrebbe guardare l’appartenenza ma la coscienza”.

Dimissioni e revoca delle delibere

Nel dispositivo della mozione, oltre a chiedere al sindaco di revocare le deleghe del vice, si avanza la richiesta di revocare le delibere, richiamando due articoli del Tuel come eventuali percorsi suggeriti. Stefania Filipponi, rivendicando la bontà dell’atto e la sua presenza, non collegata ad “un accordo pre elettorale“, ha sottolineato come la mozione riguardi due argomenti: etica politica e conflitto di interessi. “In questo modo nessuno può trincerarsi dietro al non voto e cadranno tutti gli alibi. Tutti dovranno dichiarare cosa intendono fare, altrimenti saranno corresponsabili di una scelta privatistica che, secondo noi, ha tutelato solo interessi personali“.