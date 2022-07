Pochi cacciatori, sempre più cinghiali: allungare il periodo di caccia

Mentre a livello nazionale si è arenato il decreto per avere 2 mesi in più di caccia al cinghiale, in Umbria il Consiglio vota una risoluzione in tal senso

Mentre c’è chi rivolge appelli alla Regione perché rinvii l’inizio della stagione venatoria a seguito della siccità e degli incendi che stanno colpendo l’Umbria in questa torrida estate, il Consiglio regionale approva a maggioranza la risoluzione, presentata dalla Lega, con cui si chiede alla Giunta di allungare il periodo di caccia per far fronte “all’incontrollato proliferare della fauna selvatica”, in particolare dei cinghiali.

L’atto di indirizzo propone nello specifico una estensione del periodo di caccia al cinghiale. E questo sulla base della riduzione dei cacciatori che praticano tale caccia – ormai scesi a circa 10 mila nella regione – a fronte di un consistente aumento di alcune specie di fauna selvatica. “Cinghiali, caprioli, daini – si legge nel documento – hanno visto crescere la loro presenza numerica anche a causa della sostituzione progressiva delle specie autoctone con quelle alloctone”.