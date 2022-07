Pesca, il Ministero: ok alle immissioni di trote

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’agricoltura e all’ambiente della Regione Umbria, Morroni, per questo risultato “frutto di un serio e costante impegno e di massima attenzione istituzionale – si legge in una nota della Regione – per la tutela e la promozione del settore della pesca”.

Così come soddisfatta è la consigliera regionale Manuela Puletti, che insieme al collega Valerio Mancini in più occasioni aveva pressato la Regione affinché premesse sul Ministero per ottenere l’autorizzazione all’immissione di trote.

L’Umbria, grazie a questa autorizzazione, è una delle poche regioni italiane che è riuscita a portare a compimento l’interlocuzione intrapresa con il Ministero, al fine di definire un più ampio campo d’azione in materia di ripopolamenti.

In attesa dell’esito dei lavori della Commissione di esperti che, su scala nazionale, potrebbe revisionare l’elenco delle specie ittiche autoctone, i risultati fin qui ottenuti – è il commento della Regione – costituiscono un primo passo per assicurare valore aggiunto, respiro e prospettiva al settore della pesca sportiva, nel pieno rispetto delle norme che tutelano il patrimonio ittico e la conservazione degli ecosistemi acquatici.