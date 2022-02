Pnrr Umbria, 39 progetti da 1,5 miliardi: primi cantieri in arrivo. Svolta stazione Collestrada

Presidente Tesei fa il punto dopo 10 mesi: tutti gli interventi già finanziati. Fondi complementari per vari progetti

La regione del futuro passa (anche) attraverso 39 progetti già approvati e finanziati per un totale di 1,57 miliardi di euro del Pnrr Umbria. Che saranno da base anche per altre importanti opere che vedranno in campo ulteriori finanziamenti statali ed europei.

A 10 mesi dalla presentazione del cosiddetto Recovery plan, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha voluto fare il punto dei fondi effettivamente stanziati, annunciando che i primi interventi partiranno “nella seconda metà del 2022”.

“Pnrr Umbria acceleratore della nostra economia”

Alcuni dei progetti, infatti, sono “in stato molto avanzato” e “troveranno realizzazione nei prossimi mesi”. L’elenco delle 39 tipologie di intervento è stato poi dettagliato in delle schede tecniche fornite ai giornalisti nel primo pomeriggio. Peccato che la Regione Umbria non ha in realtà fornito le relative tempistiche e chiarito dunque quali saranno le prime opere che potranno partire nei prossimi mesi, al contrario di quanto annunciato in conferenza stampa dalla governatrice.

“Il Pnrr Umbria – ha spiegato la presidente Tesei nel suo intervento – è stato disegnato con una visione molto chiara, logica pragmatica, fungendo da acceleratore della nostra economica e superando ataviche carenze della nostra regione”. Quello dei trasporti in primis, che si vuole anche implementare con fondi ulteriori.

Fondi “complementari” per cittadella giudiziaria e stazione di Collestrada

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, come noto prevede che gli interventi dovranno essere realizzati entro il 2026, pena la restituzione dei fondi. Per questo per altri interventi sarà necessario attingere altrove. Le interlocuzioni sono in corso e a buon punto. Ad esempio, con il ministero della Giustizia per quanto riguarda la cittadella giudiziaria di Perugia nell’ex carcere (dal Pnrr Umbria arriveranno 10,5 milioni) o con il ministero delle Infrastrutture per la stazione ferroviaria di Collestrada. Un tassello, quest’ultimo, ritenuto importantissimo dalla governatrice della Regione per uscire dall’isolamento infrastrutturale (insieme ai previsti interventi sulle superstrade), realizzando uno snodo intermodale tra le due linee ferroviarie – nuova Fcu e Foligno-Terontola – l’aeroporto e il centro fieristico di Bastia Umbra.

A proposito di viabilità, all’interno della somma di 1,57 miliardi di euro dei 39 progetti, ha ricordato poi la presidente, sono compresi i “510 milioni che sono il primo finanziamento per l’alta velocità regionale per la Orte – Roma – Falconara. Siamo al lavoro per ottenere ulteriori risorse per velocizzare i cantieri”.

Pnrr, Regione Umbria a supporto anche di Comuni e Province

Sul Pnrr, poi, l’Umbria beneficerà anche dei bandi destinati a Comuni e Province, che saranno enti attuatori dei vari progetti, oltre che di altri bandi specifici che vedranno in campo sempre la Regione. Capitolo a parte ad esempio è rappresentato dal Pnrr Sanità, “che presenteremo dopo l’interlocuzione con tutti i portatori di interesse, che disegna la nuova sanità territoriale dell’Umbria, per la quale sono già stati finanziati 106 milioni di euro”. Che comprenderanno anche opportunità di rafforzamento del personale.

“Per aiutare gli enti locali, – ha aggiunto Donatella Tesei – abbiamo sottoscritto con Anci una convenzione per mettere a disposizione di tutti i comuni dell’Umbria l’esperienza fatta dalla Regione e dalle nostre partecipate ed essere d’ausilio”.

Strade e aziende

I fondi per l’Umbria, dunque, sono destinati ad aumentare rispetto agli oltre un miliardo e mezzo già previsti. Anche perché la Regione vuole puntare pure sul completamento delle arterie stradali: E78, Due Mari e completamento della Quadrilatero.

E poi c’è in ballo un’altra partita, quella legata all’Ast acquisita dal Gruppo Arvedi ed al tema dell’idrogeno, così come quella del progetto di riconversione del polo della chimica ternana attorno alle bioplastiche. Sul fronte delle aziende, tra l’altro, Palazzo Donini ha partecipato anche ad un altro bando: quello sulle aree industriali dismesse per le due ex centrali Enel di Pietrafitta e Ponte di Ferro.

Pnrr Umbria, i 39 progetti finanziati

Di seguito i progetti già approvati dal Governo con i Ministeri di riferimento e, tra parentesi, l’Ente attuatore.

Ministero dell’Istruzione: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (Regione Umbria) euro 10.799.056,45; Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (Provincia di Terni) euro 4.636.761,79; Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (Provincia di Perugia) euro 15.238.203,88; Costruzione di nuove scuole; incremento posti negli asili nido; incremento delle infrastrutture destinate alle mense scolastiche; incremento delle palestre scolastiche; messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (Regione Umbria) euro 66.126.476,55;

Ministero della Salute (il cosiddetto Pnrr Sanità, che prevede fondi in più rispetto alla somma di 1,57 miliardi): Ripartizione programmatica alle Regioni: Case della Comunità, Implementazione COT, Ospedali di Comunità; Ammodernamento Parco Tecnologico; Sviluppo competenze tecnico professionali (Regione Umbria) euro 106.010.455,95;

Ministero Lavoro e Politiche Sociali: Politiche attive del lavoro e formazione, Programma GOL (Regione Umbria – Arpal) euro 11.929.000,00; Progetti a) Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) housing temporaneo e stazioni di posta (Regione Umbria) euro 16.970.500,00;

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Interventi nella gestione delle risorse idriche, riparazione opere idrauliche, Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti di irrigazione ecc. (Consorzi di Bonifica) euro 70.463.217,67;

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili: Rinnovo flotte bus (Regione Umbria) euro 10.139.185,00; Rinnovo treni (Regione Umbria) euro 6.394.964,07;

PINQUA – PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA (Regione Umbria) euro 28.998.874,21; PINQUA -PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA (Comune Perugia) euro 29.848.772,71; Rinnovo materiale rotabile autobus TPL urbano ad emissioni zero (elettrici/idrogeno) (Regione Umbria) euro 14.920.000,00;

Mobilità ciclistica turistica: tratti umbri ciclovia Monte Argentario- Civitanova Marche (Regione Umbria) euro 20.000.000,00; Mobilità ciclistica urbana: finanziamento di ciclovie di ambito urbano-metropolitano (Regione Umbria) euro 2.630.000,00;

Linea BRT Bus Rapid Transit (Comune Perugia) euro 86.710,000,00;

Programma Safe Edilizia Residenziale Pubblica: riqualificazione alloggi ERP (Regione Umbria) euro 36.650.000,00;

Edilizia Penitenziaria Miglioramento spazi carceri adulti – costruzione padiglione “modello” (Comune Perugia) euro 10.500.000,00;

Interconnessione Diga Chiascio e collegamento al sistema acquedottistico Perugino-Trasimeno. (LOTTO 1) (Regione Umbria) euro 16.200.000,00; Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio (LOTTO 2- 2° stralcio- 3° substralcio) (Regione Umbria) euro 17.270.000,00;

Alta velocità regionale (AVR)- Roma / Orte / Falconara (RFI) euro 510.000.000,00; (primo stralcio da ripartire su opere a livello territoriale) FCU interventi infrastrutturali e tecnologici sull’intera rete (Regione Umbria) euro 163.000.000,00; Collegamento ferroviario Terni- Rieti- L’Aquila – Sulmona opere prioritarie (Regione Umbria – RFI) euro 7.530.000,00; Raccordo Ferroviario Terni (Regione Umbria – RFI) euro 2.000.000,00;

STRATEGIA AREE INTERNE Interventi su strade (Provincia Perugia + Provincia di Terni) euro 14.780.000,00; Ministero Coesione: CIS Cratere (Regione Umbria) euro 22.500.000,00;

Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: Progetto Santo Chiodo (Regione Umbria) euro 9.750.000,00; Strada 3 VALLI (Regione Umbria) euro 27.000.000,00; Stazioni Ferroviarie Baiano di Spoleto, Spoleto (RFI) euro 5.000.000,00; Strade Comunali (Comuni area cratere) euro 5.628.000,00; Rigenerazione Impianti Sportivi (Comuni area cratere) euro 9.900.000,00; Riqualificazione Urbana (Comuni area cratere) euro 18.760.000,00;

Progetto Università e centri di ricerca – Centro Digitalizzazione Beni Culturali – Spoleto (Università di Perugia) euro 14.150.000,00;

Produzione idrogeno per collegamento ferroviario Terni- Rieti- L’Aquila – Sulmona(RFI) euro 22.000.000,00;

Azione a sostegno delle imprese (Regione Umbria + Invitalia) euro 110.000.000,00 (stima quota regionale a valere su fondo complessivo stanziato);

Ministero della Cultura: Progetti locali piccoli borghi LINEA B (Comuni interessati) euro 12.657.812,98; Progetto pilota Borghi a rischio abbandono e abbandonati LINEA A (Comuni) euro 20.000.000,00;

Tutela e valorizzazione dell’Architettura e del Paesaggio Rurale (Soggetti privati e del terzo settore proprietari, possessori o, a vario titolo, detentori del patrimonio culturale rurale) euro 13.179.017,05;

Ministero dell’Interno: Progetti di Rigenerazione Urbana (Comuni) 18.000.000,00.