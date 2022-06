Pnrr, oltre un milione a Terni per nuove mense della 'Brin' e 'Borsellino' - Tuttoggi

Mense scolastiche, a Terni oltre un milione di euro da fondi Pnrr per la riqualificazione mense della Brin e Borsellino

I progetti presentati al Ministero dell’Istruzione dal Comune di Terni per la realizzazione e la riqualificazione delle mense scolastiche sono risultati direttamente ammessi senza alcuna riserva per finanziamenti complessivi pari a euro 1.275.203,93. Lo comunicano gli assessorati ai lavori pubblici e alla scuola dopo che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie relative all’avviso pubblico per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione relativi al PNRR Scuola Infrastrutture – Mense.

Il Comune di Terni ha partecipato al bando con due interventi e i progetti finanziati sono:

la realizzazione di una nuova mensa scolastica all’Istituto Comprensivo Benedetto Brin, a servizio della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria Montessori di Via Liutprando, per un importo di euro 750.000;

la riqualificazione della mensa esistente nella Direzione didattica San Giovanni, a servizio della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria Falcone Borsellino, per un importo di euro 525.203,93.

Nuove mense scolastiche con fondi Pnrr

“Gli interventi proposti – spiegano gli assessorati competenti – sono stati pensati e progettati con una grande collaborazione tra Istruzione, Lavori Pubblici, Dirigenti scolastici e concessionario del servizio mensa, per arricchire l’offerta dei servizi di refezione scolastica nelle scuole del Comune di Terni ed aumentarne gli standard di qualità, coniugando le opportunità messe a disposizione dal PNRR e le reali necessità del territorio, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alle esigenze dell’utenza, al fine di potenziare gli strumenti a sostegno dei minori e delle famiglie”.

“Ringrazio gli uffici per la professionalità e l’impegno profusi nella partecipazione a questo bando”, commenta l’assessore alla scuola Cinzia Fabrizi. “Si tratta di un altro tassello importante che sottolinea l’attenzione della Giunta Latini ai temi scolastici. Con questi due interventi andiamo a migliorare e ad aumentare il servizio mensa che è fondamentale per garantire un ampliamento dell’orario scolastico”.

“Anche in questo caso – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Benedetta Salvati – abbiamo lavorato intensamente per portare a casa risultati importanti, dimostrando la nostra attenzione e la professionalità dei nostri uffici dei lavori pubblici che stanno ottenendo riscontri positivi con tutti i progetti presentati. Possiamo dire dunque di aver centrato finora tutti gli obiettivi principali del PNRR, non lasciandoci sfuggire alcuna opportunità”.