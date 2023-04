Pnrr e ambiente, in arrivo oltre 481mila euro | Serviranno per 15 ecoisole informatizzate

Per Gubbio un risultato unico in tutta la Regione, l’assessore Tasso “Ancora una volta dimostriamo di avere capacità e forza per ottenere i finanziamenti che contano”

Gubbio è l’unico Comune in tutta l’Umbria ad essersi aggiudicato i fondi del bando Pnrr relativi a investimenti su economia circolare e transizione ecologica. La graduatoria definitiva è stata pubblicata giovedì 30 marzo: sono in arrivo per la Città dei Ceri 481.500 euro.

“Su 3.044 progetti presentati, a fronte di un importo complessivo di 1.500.000.000 euro – spiega l’assessore all’Ambiente Alessia Tasso – Gubbio è riuscita ad ottenere un risultato importantissimo, unico in tutta la Regione. Ancora una volta dimostriamo di avere capacità e forza per ottenere i finanziamenti che contano, grazie non solo a una consistente progettualità, visione e attenzione all’ambiente, ma anche alla concretezza che ci ha reso capaci di ottenere fondi e fare investimenti concreti”.