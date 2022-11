Pnrr, a Guardea 900.000 euro per la costruzione di una nuova scuola - Tuttoggi

La scuola sorgerà nell’area dell’attuale polo scolastico, in Via Pauselli, e accoglierà i bambini (0-6 anni) di Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Giove, Penna in Teverina e Attigliano.

“Con l’utilizzo dei fondi Pnrr – dichiara Lattanzi – realizzeremo la nuova scuola; completeremo il polo scolastico con una nuova palestra a servizio degli studenti”.