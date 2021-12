Pm10, livelli troppo alti: scattano le limitazioni al traffico

I provvedimenti resteranno in vigore per almeno due giorni

La concentrazione di PM10, misurata dalla stazione di monitoraggio di Porta Romana, ha rilevato il superamento del limite di 50 microgrammi/m3 per 3 giorni consecutivi (20 dicembre: 57 microgrammi/m3; 21 dicembre: 100 microgrammi /m3; 22 dicembre: 76 microgrammi /m3. Per le successive 72 ore (23-24-25 dicembre) sono previsti, dal sito dell’ARPA, ulteriori superamenti del parametro limite di 50 microgrammi/m3. Pertanto, in applicazione del punto 13 dell’ordinanza n. 943 del 03/11/2017 “Piano regionale per la qualità dell’aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’inquinamento dell’aria da polveri sottili nel Comune di Foligno. Adeguamento dell’ordinanza n. 12 del 03/02/2015 a seguito della installazione dei varchi elettronici nel centro storico”, si applicano da domani, venerdì 24 dicembre, le misure di limitazione del traffico indicate dall’ordinanza, fino al rientro nella norma del parametro PM10 al di sotto dei 50 microgrammi/m3 per almeno due giorni consecutivi.

Le misure

L’ordinanza prevede, in tutto il territorio comunale delimitato dal perimetro identificato come “Ambito di riduzione del traffico”, l’introduzione del “divieto assoluto della circolazione nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 15.30–19.30 per le seguenti tipologie di veicoli: autovetture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, benzina e diesel; autoveicoli adibiti a trasporto merci Euro 0 a benzina e diesel; ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0.