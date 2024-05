Playout serie B, Ternana retrocessione shock: Di Cesare 're' di Bari - Tuttoggi.info

Il Bari passa 3-0 al Liberati e decreta la retrocessione della Ternana. Di Cesare apre le marcature, chiude Sibilli. Male i rossoverdi

La Ternana è stata severamente punita al Libero Liberati da un Bari solido e spavaldo che è arrivato a Terni per fare risultato. Nessun compromesso. I rossoverdi, dopo il buon risultato del San Nicola, avevano a disposizione il pareggio o la vittoria e proprio su questa doppia possibilità mister Breda ha deciso di impostare la partita di ritorno dei playout che valevano la permanenza in serie B. La Ternana ha cercato di controllare, rinunciando troppo al gioco e ad offendere: il Bari, da squadra esperta, ha fiutato la paura dell’avversario e non ha avuto pietà nel colpire i rossoverdi che, gol dopo gol, sono scomparsi dal campo. Di Cesare, nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, al 47′ del primo tempo segna quello che probabilmente è il suo più bel gol in carriera (e forse anche ultima partita col Bari, ndr), diventando, almeno per questa sera, ‘re’ di Bari.

Primo tempo, Di Cesare gela gli 11mila del Liberati

Il primo tempo non offre particolari emozioni, la Ternana non gioca con la stessa concentrazione e coraggio che si erano visti a Bari, mentre i ‘galletti’ prendono sempre più confidenza con la gara, anche se all’11’ aveva già avuto un’occasione con Sibilli neutralizzata da Iannarilli. La partita è nervosa, ma la Ternana cerca di reagire al 27′ con Favasuli che di sinistro sfiora il vantaggio per l’1-0. Questo sarà l’unica vera occasione della Ternana per tutto il primo tempo. Al 31′ Di Cesare fa le prove generali del gol, cercando una deviazione acrobatica su cross di Sibilli e finendo contro il palo. Lo stesso Di Cesare, dopo un giallo per fallo su Di Stefano, al 47′ trova un gol da cineteca: angolo di Sibilli e tiro al volo in mezza rovesciata del capitano barese, troppo libero di colpire in piena area di rigore.

Secondo tempo, il Bari dilaga: notte fonda al Liberati

Nel secondo tempo ci si aspettava la reazione della Ternana, se non tecnica almeno di nervi e agonismo, ma i rossoverdi non sono riusciti a entrare in clima partita. Al 52′ Ricci raddoppia per il Bari: Dorval crossa dalla destra, buca Nasti, ma Ricci è ben appostato e raccoglie il pallone beffando sotto le gambe l’estremo rossoverde per il 2-0. al 59′ Di Stefano prova a riaprirla sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Amatucci, ma Pissardo è ben piazzato sulla linea di porta e respinge di piede la deviazione dell’attaccante rossoverde finendo con la schiena sul palo. Il Bari gioca sul velluto, la Ternana non c’è più. Al 65′ segna anche Sibilli che sfrutta un black out della Ternana: palla recuperata da Dorval, difesa rossoverde schierata male, deviazione di Dalle Mura che indirizza il tiro di Sibilli spiazzando Iannarilli. Nasti e Dorval sfiorano il poker, ma Iannarilli salva almeno la faccia alla Ternana. C’è ancora tempo per vedere un gol annullato a Benali e soffrire per altri sei minuti dopo il 90′: poi cala notte fonda al Liberati.

Ternana-Bari, il tabellino

TERNANA-BARI 0-3

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (77′ Dionisi); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (46′ Raimondo), Carboni (57′ De Boer); Pereiro, Distefano. All: Breda.

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval (88′ Matino), Maita (87′ Acampora), Maiello (57′ Lulic), Benali, Ricci; Sibilli (87′ Puscas), Nasti (69′ Morachioli). All: Giampaolo.

Arbitro: La Penna

MARCATORI: 46′ pt Di Cesare, 51′ Ricci, 64′ Sibilli

Ammoniti: 20′ Maita (B); 21′ Maiello (B); 33′ Di Cesare (B); 44′ Dalle Mura (T); 60′ Nasti (B); 73′ Lucchesi (T); 95′ Dionisi (T)

Espulsi: Bellomo (dalla panchina)

Articolo in aggiornamento