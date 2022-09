Più di 100 amici ricordano Remo Preda e la sua amata fisarmonica, oggi interamente restaurata - Tuttoggi

Remo Preda era un personaggio brioso e divertente, molto noto in città, che era stato allievo giovanissimo del grande Luciano Fancelli

Sono state tante le persone, amici e parenti, che hanno risposto all’invito a partecipare allo splendido incontro nato per ricordare Remo Preda e l’amata moglie Laura, organizzato dai figli Alessandro e Maria Grazia.

L’appuntamento che ha viste riunite più di 100 persone, si è tenuto presso i locali della Modern Music School di Roberto Carlini a Spoleto. Una occasione speciale per rimettere in pista l’amato strumento suonato per tanti anni da Remo Preda, una straordinaria fisarmonica Farfisa della fine degli anni ’40 che per l’occasione è stata completamente restaurata ad opera di Marco Moretti un artigiano molto noto tra i i grandi artisti italiani del settore, come lo spoletino Luciano Biondini che è stato proprio il tramite con i figli di Remo, Alessandro e Grazia per riportare a nuova vita il prezioso strumento, ora pronto ad essere suonato in occasioni speciali dai migliori musicisti del settore.