Pista ciclabile, sindaco ai cittadini: "Ripuliamola insieme"

“L’obiettivo – spiega il primo cittadino di Trevi – è quello di liberare il percorso della pista divenuto ormai impossibile da praticare in sicurezza da ciclisti e pedoni poiché infestato da rovi ed erbacce a causa della totale assenza di manutenzione e attenzione da parte delle istituzioni preposte che in questi anni, nonostante vibranti proteste e sollecitazioni da parte di sindaci e cittadini non sono stati in grado di manutentare adeguatamente un sito ad alta valenza turistica ed ambientale.”

L’appuntamento

L’appuntamento è per sabato 19 novembre alle ore 10.00 presso la pista ciclabile, all’intersezione tra via Pietrarossa e loc. Prati di Parrano, muniti dell’ attrezzatura personale idonea allo scopo.