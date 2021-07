Pista Atletica, concluso il restyling: "Un manto come quello di Bolt"

Presa in carico della struttura. Ad agosto inaugurazione ufficiale

Sarà un manto come quello di Usain Bolt al record del mondo quello su cui potranno allenarsi gli atleti folignati che sceglieranno la pista di atletica del Blasone. Sabato 17 luglio la conclusione ufficiale dei lavori e la presa in carico da parte dell’amministrazione comunale e dell’Atletica Winner Foligno.

Le caratteristiche

“La pista avrà un’importanza cruciale per il movimento umbro – ha spiegato Fabio Pantalla, direttore tecnico dell’Atletica Winner Foligno – stiamo già infatti ricevendo molte chiamate dai comuni limitrofi, considerando che, al momento, l’unica pista operativa è quella di Perugia, che poi chiude i due mesi cruciali per lasciar spazio a Umbria Jazz“. Pantalla ha sottolineato la qualità del manto di pista, posseduto solo da altri 4 – 5 impianti in tutta Italia.

Inaugurazione ad agosto

“La pista sarà un punto di riferimento“, ha detto il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Riccardo Meloni. Per il presidente dell’Atletica Winner, Giorgio Fusaro, si tratta di un “coronamento di un sogno”. Il sindaco Stefano Zuccarini ha rimandato alla grande festa dell’inaugurazione di metà agosto.