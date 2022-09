Piscine dello Stadio, il 'caso' finisce all'Anticorruzione | Nuovo gestore, vecchie 'grane' - Tuttoggi

Piscine dello Stadio, l'associazione Codici prosegue la class action per i rimborsi degli abbonamenti e invia le prime diffide

Le Piscine dello Stadio avranno un nuovo gestore, si tratta della “Virtus Buonconvento” e concessionario il gruppo Salini. Il nuovo gestore avrà il compito di rilanciare l’impianto sportivo che è ha disatteso le aspettative dell’utenza con una chiusura improvvisa per l’incausta precedente gestione.

Piscine dello Stadio, rilancio e vecchie ‘grane’

Nonostante sia già iniziata la campagna abbonamenti per il nuovo corso di Piscine dello Stadio ma, restando in tema abbonamenti, non sono finite le ‘vecchie grane’ legate alla class action di alcuni utenti che non hanno potuto usufruire degl ingressi per la chiusura della struttura. In particolare, come evidenzitato dall’associazione Codici, si è proceduto all’invio delle prime diffide, la segnalazione alla Corte dei

Conti e con il portare il caso all’attenzione dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione nell’ambito della vigilanza dei contratti pubblici.