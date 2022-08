Pirata della strada sperona famiglia tra Foligno e Civitanova: tragedia sfiorata, alla guida consigliere Federmoda - Tuttoggi

Tragedia sfiorata venerdì sera lungo la Statale77 Foligno - Civitanova Marche, protagonista una famiglia di Spoleto

Tragedia sfiorata venerdì sera lungo la Statale77 Foligno – Civitanova Marche, all’altezza dell’uscita per Morro, dove un pirata della strada, in sorpasso a folle velocità, ha letteralmente strisciato una autovettura lungo tutta la fiancata e solo per miracolo la manovra non si è trasformata in un dramma.

Vittima del grave episodio, una famiglia di Spoleto che era partita per qualche giorno di vacanza per il ponte ferragostano. Alla guida si trovava Carlo Petrini, consigliere nazionale Federmoda e molto conosciuto in città anche per il suo passato impegno politico. E’ anche al suo sangue freddo e alla capacità di aver mantenuto “in linea” l’auto se non ci sono stati feriti.