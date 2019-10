Pir Centro storico Spello, ok alla messa in sicurezza di Via Tempio di Diana e Porta Urbica

share

E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Spello il progetto definitivo dell’intervento di messa in sicurezza di Via Tempio di Diana e Porta Urbica. L’intervento, che prevede un contributo da parte della Regione Umbria di 260mila euro assegnato con D.G.R. n.4 del 08/01/2018, stabilisce una serie di lavori di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno ubicati lungo le vie in cui sono stati realizzati i lavori del PIR Centro storico.

In particolare, i tratti interessati sono: muro di sottoscarpa lungo Via Tempio di Diana 2, muro di controripa lungo Via Tempio di Diana dopo l’incrocio con Via Tempio di Diana 2; muri di recinzione in prossimità dell’incrocio fra Via Tempio di Diana e Via Maddalena; mura poste al di sopra della Porta Urbica e Mura di sottoripa in Via Mura Vecchie. I passaggi successivi saranno l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione Umbria e l’espletamento di tutte le procedure per lo svolgimento della gara di appalto con cui saranno affidati i lavori entro l’inizio del prossimo anno.

share

Stampa