Pioggia e vento in Umbria FOTO | Continui interventi dei Vigili del fuoco - Tuttoggi

Sono innumerevoli le richieste d’intervento ai Vigili del Fuoco di tutta l’Umbria, in questo fine settimana di pioggia battente quasi ininterrotta.

Molte decine interventi ancora in atto anche per il forte vento tra Castiglion del Lago, Perugia, Todi, Spoleto, Città di Castello dove un albero è caduto provocando un incidente stradale. Coinvolte due auto e una persona ferita è stata soccorsa dal 118.

Situazione simile a San Biagio della Valle, frazione di Marsciamo, dove una pianta si è abbattuta su un veicolo in transito. In un primo momento si è temuto il peggio per l’uomo alla guida. Soccorso sul posto dagli operatori del 118 l’automobilista è stato poi trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Piante cadute

Uno dei problemi principali è appunto quello degli alberi caduti. A Solfagnano, una frazione del comune di Perugia, si è reso necessario un intervento in Via Aida, perché la pianta crollando ha urtato i cavi della corrente elettrica e della pubblica illuminazione.

Un fenomeno che su sta ripetendo su tutto il territorio regionale, tanto è stato chiamato personale di rinforzo dai turni liberi per costituire squadre da affiancare a quelle che già attualmente stanno operando.

Crolli di muri e tetti

Una delle chiamate più impegnative è stata stamattina quella a un hotel a Passignano sul Trasimeno.

A causa del forte vento, la struttura alberghiera ha subito la parziale scopertura del tetto con relativa rottura e danneggiamento del manto di copertura.

La squadra di Caschi rossi di Gaifana è invece intervenuta intorno alle 21,00 di ieri sera, in vocabolo Mascionchie di Nocera Umbra, per il crollo di una parete di un edificio disabitato.

Sul posto ha operato il personale del Gruppo operativo speciale con un escavatore, proveniente a supporto dal Centro operativo avanzato di Norcia.

Corsi d’acqua e meteo

Continuano a essere sorvegliati speciali dalla Protezione civile tutti i corsi d’acqua dell’Umbria, già sotto controllo dalla giornata di ieri in cui particolare attenzione ha destato la piena del torrente Corno, affluente del Nera in Valnerina.

Alta l’attenzione anche a Orvieto, dove in via precauzionale è stato chiuso il transito nella zona dei laghetti di Ciconia e temporaneamente chiuso anche il ponte pedonale.

Ricomparsa, con una grande portata, l’acqua sul letto solitamente asciutto del fiume Tessino a Spoleto. A Campello sul Clitunno allagata la zona della pista ciclabile nei pressi della rotatoria.

Il meteo della Protezione civile prevede per la giornata di oggi un tempo “variabile con rovesci sparsi più probabili nelle zone orientali della regione. Dal tardo pomeriggio ampie schiarite sui settori occidentali.

I venti saranno moderati o localmente forti da sud tendenti a disporsi da ovest nella seconda parte della giornata. Mentre le temperature in lieve calo.

(le foto del fiume Tessino sono della Bonificazione Umbra)