 Pinocchio disegna la musica. Tornano i Family Concert alla Sala dei Notari di Perugia - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Pinocchio disegna la musica. Tornano i Family Concert alla Sala dei Notari di Perugia

Redazione

Pinocchio disegna la musica. Tornano i Family Concert alla Sala dei Notari di Perugia

Ven, 13/03/2026 - 09:39

Condividi su:

Tornano i Family Concert promossi dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS, sabato 14 marzo, alle 18 alla Sala dei Notari Perugia. Il secondo dei due appuntamenti di quest’anno pensati per le famiglie sarà un viaggio tra le note e le arti figurative: Pinocchio disegna la musica – questo il titolo dello spettacolo – sarà un racconto per immagini e musica con il Quartetto d’Ance e Percussioni dell’Orchestra da Camera di Perugia (Simone Frondini, oboe, Matilde Siculi, oboe, Debora Contini, clarinetto, Luca Franceschelli, fagotto e Leonardo Ramadori, percussioni) con il live drawing di Marco Leombruni, illustratore del BecomingX Aps Sound+Art Collective. In programma musiche di Fiorenzo Carpi, Leigh Harline e Paul J. Smith.

Ieri ha preso il via anche un nuovo ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS presso la Sala S. Savino, nella propria sede, in piazza del Circo: Dalla canzone italiana alle musiche del mondo sarà un doppio appuntamento a cura della musicista ed esperta Valentina Locchi. Si parte con un incontro dedicato alle Considerazioni sulla canzone italiana di ieri e di oggi, mentre giovedì 9 aprile, sempre alle 17, seguiremo Locchi nel suo personale Vagabondare nella musica dal mondo.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com

Luogo: Sala dei Notari, piazza IV Novembre, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ostensione San Francesco, in visita anche il presidente della Camera Fontana

Assisi

Alla mostra della Gnu su Giotto e San Francesco anche un’opera dalla Pinacoteca di Assisi

Assisi

Ostensione, Zuppi e 70 pellegrini ucraini in preghiera per la pace | FOTO

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale
Ultim'ora Italia

Rovigo, si cerca nell’Adige l’uomo scomparso da ieri a Lendinara
Ultim'ora Italia

Formula 1, Russell conquista pole nelle qualifiche Sprint. Poi Antonelli e Norris

Ultim'ora Italia

Iran, Crosetto: “Niente navi da guerra nello Stretto, serve linea europea condivisa”

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!