Pinocchio disegna la musica. Tornano i Family Concert alla Sala dei Notari di Perugia - Tuttoggi.info

Tornano i Family Concert promossi dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS, sabato 14 marzo, alle 18 alla Sala dei Notari Perugia. Il secondo dei due appuntamenti di quest’anno pensati per le famiglie sarà un viaggio tra le note e le arti figurative: Pinocchio disegna la musica – questo il titolo dello spettacolo – sarà un racconto per immagini e musica con il Quartetto d’Ance e Percussioni dell’Orchestra da Camera di Perugia (Simone Frondini, oboe, Matilde Siculi, oboe, Debora Contini, clarinetto, Luca Franceschelli, fagotto e Leonardo Ramadori, percussioni) con il live drawing di Marco Leombruni, illustratore del BecomingX Aps Sound+Art Collective. In programma musiche di Fiorenzo Carpi, Leigh Harline e Paul J. Smith.

Ieri ha preso il via anche un nuovo ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS presso la Sala S. Savino, nella propria sede, in piazza del Circo: Dalla canzone italiana alle musiche del mondo sarà un doppio appuntamento a cura della musicista ed esperta Valentina Locchi. Si parte con un incontro dedicato alle Considerazioni sulla canzone italiana di ieri e di oggi, mentre giovedì 9 aprile, sempre alle 17, seguiremo Locchi nel suo personale Vagabondare nella musica dal mondo.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com

Luogo: Sala dei Notari, piazza IV Novembre, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA