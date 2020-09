Pietralunga, Comune e azienda locale salvano asilo nido | Servizio non chiuderà - Tuttoggi

Alla fine l’asilo nido di Pietralunga non chiuderà. L’Amministrazione comunale e la cooperativa sociale “A Piccoli Passi”, che gestisce il servizio educativo, dopo l’incontro tenutosi nei giorni scorsi con i genitori, hanno annunciato la grande notizia che tutti aspettavano, anche a fronte delle numerose richieste delle famiglie e del crescente numero di iscritti.

Lo spazio formativo rivolto ai bambini da 0 a 3 anni rischiava, infatti, di non riaprire le porte a causa delle poche iscrizioni pervenute. “Attraverso incontri costanti e proficui dialoghi – commenta il sindaco – abbiamo sventato la possibilità di chiusura e il nido continuerà a prestare il suo servizio nel nostro paese“.

Un lavoro di squadra che ha impiegato tempo e risorse. Il Comune, come dichiarato sin da subito, investirà una somma per il mantenimento del nido d’infanzia, così come un’azienda locale, che autonomamente ha deciso di sposare la causa con le proprie risorse finanziarie.

“Per un paese come il nostro, in cui le nascite sono in crescita, l’asilo nido è sicuramente essenziale, poiché riveste un ruolo sociale e di sostegno genitoriale, aiutando le famiglie nella gestione dei figli – spiega l’assessore alle Politiche scolastiche -. Ritengo però di sottolinearne anche il ruolo pedagogico: il nido infatti, è un luogo che garantisce un’importante occasione di crescita per i bambini che si affacciano alle prime relazioni con i pari e gli adulti al di fuori del nucleo familiare. Il tutto in un ambiente educativo interamente costruito sullo sviluppo delle loro autonomie. Chiudere un servizio con queste potenzialità avrebbe significato far perdere ai bambini un’importante occasione di crescita“.