Pierantonio, la zona rossa non c'è più | A 2 mesi e mezzo dal terremoto riaperta strada principale - Tuttoggi.info

Sindaco e vice aiutano a sgomberare via Leonardo da Vinci dalle transenne che delimitavano la zona off-limits sotto il campanile (finalmente messo in sicurezza)

A due mesi e mezzo di distanza dal terremoto del 9 marzo, oggi pomeriggio (26 maggio) è stata finalmente riaperta via Leonardo da Vinci, la strada principale di Pierantonio.

Dalle ore 14 è stato infatti revocato il divieto di transito pedonale, veicolare e del divieto di sosta nel tratto compreso tra il civico 126 e il civico 130, con il normale ripristino della circolazione stradale. Come da ordinanza i tre divieti sono rimasti solo in via Don Sturzo, nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione con via Da Vinci.

La riapertura della strada – che taglia in due la frazione più colpita dal sisma – arriva dopo l’avvenuta messa in sicurezza del campanile della chiesa di San Paterniano, la cui pericolosità aveva determinato l’istituzione della mini zona rossa.

Oggi le transenne che delimitavano l’area off-limits sono state tolte personalmente anche dal sindaco Luca Carizia e dalla vice Annalisa Mierla (nella foto), oltre che dagli operai comunali e dalla Polizia locale. Oltre al transito delle prime auto e dei cittadini, riprenderà così anche l’attività della pizzeria (proprio sotto il campanile) ma soprattutto i residenti di questa zona potranno tornare nelle proprie case.