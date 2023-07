Picchia il marito: arrestata per maltrattamenti

L'uomo ha chiamato aiuto durante l'ennesima lite con la donna

Picchia il marito che è costretto a chiamare i carabinieri. Per questo è stata arrestata una 45enne di origini straniere a Bovara di Trevi, nel corso di alcuni controlli.

La violenza domestica

L’intervento dei militari è scattato a seguito della richiesta di aiuto, mediante il numero di emergenza 112, da parte del compagno della donna, un uomo italiano di 47 anni, che aveva segnalato la lite in famiglia. Giunti nei pressi dell’abitazione i Carabinieri hanno trovato all’esterno l’uomo, in evidente stato di agitazione, con segni al collo ed alle braccia e una maglia lacerata in corrispondenza della manica destra. Agli operatori la vittima ha riferito che poco prima vi era stata l’ennesima lite con la compagna nel corso della quale la donna, con atteggiamento aggressivo, dapprima lo colpiva alle braccia e al collo con pugni e graffi e, mentre l’uomo si allontanava dall’abitazione per mettersi in salvo, gli aveva lanciato addosso bicchieri di vetro ed altri oggetti presenti in casa.

L’arresto

Durante la presenza dei Carabinieri sul posto la donna si trovava all’interno della camera da letto; su richiesta dei militari il compagno andava a chiamarla per farla identificare e la donna, mentre apriva la porta della stanza, colpiva l’uomo con un violento schiaffo sulla guancia destra. A questo punto la donna veniva dichiarata in stato di arresto e condotta presso la caserma di Foligno per ulteriori accertamenti. Al termine delle formalità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Spoleto, la donna è stata accompagnata presso il carcere di Perugia.