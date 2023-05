Picchia la moglie 20enne, perugino 25enne denunciato per maltrattamenti

Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia, carabinieri in azione dopo la richiesta di aiuto di una giovanissima di Perugia

Giovanissima e costretta già da tempo a subire i maltrattamenti del marito. Ma l’ultimo episodio, in cui la 20enne perugina è stata picchiata dal consorte (25enne anche lui perugino, noto alle forze dell’ordine) l’ha portata a chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni. Che hanno poi denunciato il giovane.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo già da tempo poneva in essere violenze psico-fisiche nei confronti della moglie. L’epilogo è arrivato quando, al termine di una discussione per futili motivi con la consorte, l’ha percossa e questa, temendo per la propria incolumità, ha allertato i carabinieri. Il personale operante giunto immediatamente sul posto insieme a quello sanitario del 118 ha provveduto a farla trasportare presso l’Ospedale di Perugia. Il marito invece, al termine degli accertamenti preliminari, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Perugia per il reato di maltrattamenti in famiglia.