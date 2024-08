Piazza della Vittoria, finanziato progetto sugli ex bagni pubblici. Ci sarà anche una sauna - Tuttoggi.info

L’area degli ex bagni pubblici in piazza della Vittoria verrà riqualificata. La notizia è arrivata nelle ultime ore con la pubblicazione, da parte della Regione Umbria, della determina che certifica il finanziamento di € 400.000,00 ottenuto dal Comune di Spoleto.

L’intervento, rispetto al quale la Giunta comunale ha approvato tra marzo ed aprile il Documento di Indirizzo Programmatico ed il progetto di fattibilità tecnico-economica, avrà un costo complessivo di € 815.690,54, con il Comune che ha già previsto in bilancio un cofinanziamento di € 415.690,54.

L’immobile di piazza della Vittoria verrà totalmente recuperato e riqualificato per consentire la realizzazione di un albergo diurno che fungerà anche da Hub dei cammini, ossia un luogo dove i turisti, i pellegrini, gli appassionati di ciclismo e mountain-bike potranno usufruire di una serie di servizi: dai bagni pubblici, ovviamente, alle docce, dalla sauna al parcheggio biciclette.

Nello specifico i lavori prevedono sia il consolidamento strutturale dell’immobile, che la realizzazione di una nuova copertura calpestabile e utilizzabile come area tavoli a servizio di bar e ristoranti che ne faranno richiesta. Non solo. Verranno completamente rinnovati gli impianti idrici-sanitari, termici, elettrici e di climatizzazione e realizzati i nuovi bagni ed una sauna, sono previste le opere di finitura interna ed esterna, la sistemazione degli ingressi e dell’area esterna per allestire uno spazio per il ricovero di biciclette con l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Con l’approvazione del finanziamento decorrono anche i tempi per l’aggiudicazione dei lavori (tempo massimo 10 mesi) e per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione e recupero, che dovrà essere ultimato entro massimo 18 mesi, ossia indicativamente entro febbraio 2026. Gli uffici tecnici del Comune di Spoleto che seguono il progetto procederanno ora all’affidamento della progettazione esecutiva, che dovrà essere poi approvata dalla Giunta. Successivamente verrà redatto il capitolato di gara per individuare la ditta esecutrice dei lavori.

“Come annunciato nei mesi scorsi proseguiamo nell’opera di riqualificazione di piazza della Vittoria – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Dopo la sistemazione dell’assetto viario e la realizzazione delle tre aree pedonali, facciamo un ulteriore passo in avanti sistemando un’area, oggi non utilizzabile, che sarà a servizio non solo dei turisti, ma anche dei bar e ristoranti della zona. Si tratta di una riqualificazione complessiva, perché a questo si aggiunge l’intervento che interesserà il Ponte Sanguinario e la sistemazione di piazza Garibaldi che finanzieremo con le risorse di Agenda Urbana 2”.