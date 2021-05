Piastra logistica, la storia infinita "Solo annunci, Altotevere merita rispetto" - Tuttoggi

Ennesima interrogazione sul tema del consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) "Per un’opera costata svariati milioni di euro e pronta da aprile 2019, appaiono tollerabili le serie di annunci non seguiti da fatti"

“È intollerabile il ritardo con cui si sta gestendo la questione della Piastra logistica dell’Altotevere, dopo un anno e mezzo dal primo annuncio alla stampa, in cui si sbandierava l’imminente completamento dell’iter per l’affidamento”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Michele Bettarelli, che annuncia “l’ennesima” interrogazione a riguardo per chiedere quali sono i motivi per cui il ‘Servizio Demanio’ e il ‘Servizio Provveditorato’ della Regione Umbria, ciascuno per le proprie competenze, non hanno ancora provveduto ad avviare la procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore della Piastra logistica e, soprattutto, quali tempistiche si ipotizzano per il completamento di tale procedura.

“Una serie interminabili di annunci continuano a susseguirsi dal maggio 2020 – dice Bettarelli – quando l’assessore Melasecche, in visita alla Piastra logistica tifernate, assieme al sindaco Luciano Bacchetta, ne aveva annunciato l’apertura. E invece silenzio fino al 21 gennaio 2021, quando durante la Seconda commissione arrivò l’ennesimo annuncio, quello dell’apertura entro febbraio e della procedura di selezione del gestore. Annuncio rimasto tale fino allo scorso aprile, quando ad un anno dalle prime dichiarazioni sul tema la Giunta ha dichiarato la trasmissione al Bur dell’avviso per la gestione della Piastra logistica nella settimana seguente”.

Il 31 marzo scorso era poi arrivata la delibera di Giunta con cui la Regione Umbria ha affidato a Sviluppumbria l’incarico di redigere una perizia di stima per la determinazione del canone di concessione della Piastra logistica dell’Altotevere al ‘Servizio Demanio’ e al ‘Servizio Provveditorato’, (ciascuno per le proprie competenze) e di avviare la procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui affidarla in gestione. “E quindi ancora più incomprensibile e inaccettabile l’immobilismo a cui stiamo assistendo” sottolinea il consigliere tifernate.

“Ad oggi – aggiunge Bettarelli – ci sono solo una delibera di Giunta rimasta lettera morta e parole mentre i fatti ci dicono che non è stata ancora avviata alcuna procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui affidare la gestione della Piastra logistica”.

“Per un’opera costata svariati milioni di euro e pronta da aprile 2019, mese in cui vennero rese fruibili le opere accessorie di viabilità con lo svincolo sulla E45 – conclude Bettarelli -, appaiono intollerabili le serie di annunci non seguiti da fatti, a cui stiamo assistendo da troppo tempo. Serve certezza di tempi e concretezza per un’opera pronta e centrale per il rilancio dell’economia dell’Alto Tevere”.