Piattaforma logistica, sopralluogo di Bacchetta e Melasecche "Si va verso apertura" - Tuttoggi

Si va verso l’apertura della piattaforma logistica dell’Altotevere, al confine tra Città di Castello e San Giustino.

Nel sopralluogo di stamattina il sindaco tifernate Luciano Bacchetta e l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Enrico Melasecche hanno condiviso la volontà di lavorare in sinergia per garantire la piena operatività dell’area per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, in modo da metterla a disposizione della comunità altotiberina.

“Vogliamo che questa piattaforma logistica diventi un cantiere di sviluppo e di ripresa economica per il tutto il comprensorio dell’Altotevere”, ha dichiarato l’assessore Melasecche, nel sottolineare la determinazione della Regione, proprietaria dell’infrastruttura, a operare insieme a Comune di Città di Castello, San Giustino e Provincia di Perugia per l’obiettivo della definitiva entrata in funzione dell’area.

“Stiamo lavorando con il sindaco all’attivazione di un’opera ideata in maniera molto opportuna a ridosso della E45, con uno svincolo a servizio, che sarà importante per supportare le aziende del territorio”, ha puntualizzato Melasecche. Il sopralluogo, a cui hanno preso parte il vicesindaco Luca Secondi, l’assessore Massimo Massetti, il consigliere regionale Valerio Mancini e i tecnici di Regione e Comune tifernate, ha permesso di constatare il completamento delle opere previste dal progetto, già collaudate e che verranno perfezionate con gli interventi di finitura dei percorsi stradali interni all’atto della entrata in funzione della piattaforma.

“La conclusione di questo progetto è fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e presto avremo risultati significativi”, ha osservato Bacchetta nel ringraziare la Regione, “che si sta impegnando moltissimo affinché questa infrastruttura possa essere un’opportunità di crescita per l’intera Alta Valle del Tevere. Vogliamo completare la piattaforma, affidarla e farla gestire nel mondo migliore possibile. Quello di oggi è un segnale di grande attenzione da parte della Regione per il nostro territorio”.