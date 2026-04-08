Pianificazione fiscale e patrimoniale, a Spoleto un incontro dedicato alle imprese italiane - Tuttoggi.info

Il 15 aprile a Palazzo Due Mondi appuntamento con professionisti e consulenti per approfondire strategie fiscali, tutela del patrimonio e opportunità per il mondo imprenditoriale

SPOLETO – Un’occasione di confronto e approfondimento dedicata a imprenditori, professionisti e operatori economici del territorio. È in programma per martedì 15 aprile, a partire dalle ore 19, nella cornice di Palazzo Due Mondi in corso G. Mazzini 46 a Spoleto, l’evento dal titolo “Pianificazione fiscale e patrimoniale – Gli alleati strategici per le imprese italiane”.

L’iniziativa punta ad accendere i riflettori su un tema sempre più centrale per il tessuto produttivo italiano: la necessità di affrontare con strumenti adeguati la gestione fiscale e la protezione del patrimonio, in un contesto economico e normativo in continua evoluzione. Al centro dell’incontro ci saranno dunque contenuti orientati alla concretezza, con l’obiettivo di offrire una visione chiara su strategie, opportunità e approcci utili alle imprese.

A promuovere l’appuntamento sono i consulenti finanziari Federico Virgili, Alessandro Felici e Alessandro Protasi, insieme al Tax Advisor di Soluzione Tasse. L’evento vede inoltre la partnership di Allcore e Soluzione Tasse, realtà che porteranno il proprio contributo all’interno del momento formativo previsto in serata.

Il programma prevede una prima fase di registrazione dei partecipanti dalle 19 alle 19.30, seguita, dalle 19.30 alle 20.30, dall’intervento formativo di Allcore e Soluzione Tasse. A chiudere la serata sarà, dalle 20.30, un aperitivo di networking, pensato come momento informale di incontro e relazione tra i presenti.

L’appuntamento si inserisce in un filone di iniziative che mettono in dialogo consulenza, formazione e impresa, con l’intento di aiutare gli imprenditori a leggere con maggiore consapevolezza le dinamiche fiscali e patrimoniali che incidono sulle scelte aziendali e personali. Non solo teoria, dunque, ma anche confronto diretto con professionisti chiamati quotidianamente a misurarsi con le esigenze di chi fa impresa.

Per Spoleto si tratta di un incontro che porta al centro del dibattito locale un tema di grande attualità, offrendo al mondo produttivo del territorio un’opportunità concreta di aggiornamento e relazione professionale.

I posti sono limitati e la partecipazione richiede la prenotazione https://www.soluzionetasse.com/live-events/evento-riservato-spoleto/ : proprio per garantire la qualità dell’esperienza e l’interazione diretta con i professionisti, gli imprenditori interessati dovranno assicurarsi il proprio posto in anticipo