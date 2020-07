Il Pian Grande di Castelluccio e la fioritura: un mese di immagini in 6 minuti di video

Dal verde al giallo ai colori dell’arcobaleno: il Pian Grande di Castelluccio nel mese di giugno si trasforma, fino alla tanto ammirata fioritura. Che quest’anno è al centro di dibattiti e polemiche.

Ad immortalare un mese di immagini, riducendolo in un video di 6 minuti, è “Scenari digitali”, la società che gestisce una delle webcam presenti sul tetto dei Sibillini (le altre sono del Comune di Norcia).

Pian Grande di Castelluccio tra piogge, nebbia e fioritura

“Il timelapse “Castelluccio di Norcia – Giugno 2020” – spiegano – è stato realizzato tramite la tecnica del timelapse daily, grazie alla webcam riattivata a Castelluccio lo scorso giugno con una campagna di crowdfunding, che ha coinvolto donatori da tutta Italia.

Le piogge del mese di giugno, la formazione delle nebbie alle prime luci dell’alba riprese anche nel filmato, oltre alle temperature non troppo elevate, hanno favorito una fioritura tra le più belle di sempre, contrariamente alla scorsa estate, dove siccità e caldo avevano invece limitato la fioritura dei campi di lenticchia. Si raccomanda di non calpestare le coltivazioni e se possibile di raggiungere Castelluccio per sentieri, un modo sostenibile e divertente per ammirare la spettacolare fioritura di Castelluccio. Il paese mostra ancora le ferite del sisma del 2016, non dimentichiamo le aree terremotate!”.

La webcam che immortala il Pian Grande di Castelluccio

Il progetto “La webcam di Castelluccio” – che immortala il paese distrutto dalle scosse di terremoto del 2016 ma anche il Pian Grande di Castelluccio – è realizzato in collaborazione con il CAI Umbria, Per la Vita di Castelluccio onlus, CNA Umbria, Eppela, Umbriameteo e alcune centinaia di sostenitori. Un progetto importante per vedere in tempo reale la situazione del piccolo paese al confine tra Umbria e Marche, immerso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini.