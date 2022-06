Pian d'Assino, si torna a chiedere più sicurezza "Gubbio est-Branca tratto pericoloso" - Tuttoggi

La consigliera regionale della Lega ha annunciato un'interrogazione in merito "Troppo incidenti, servono almeno deterrenti come tutor o rilevatori di velocità"

“Mettere in campo interventi concreti per la messa in sicurezza della Ss 219 Pian d’Assino, nel Comune di Gubbio, in particolare nel tratto Gubbio est-Branca”. Lo chiede il consigliere regionale Manuela Puletti (Lega) annunciando, in proposito, una interrogazione (question time) alla Giunta regionale.

Puletti, nel sottolineare come il tema sia stato “più volte sollevato”, evidenzia che “nonostante la Regione Umbria, insieme ad Anas, abbia avviato una serie di azioni per la messa in sicurezza della strada, rinnovando il manto stradale, segnaletica verticale e orizzontale, barriere spartitraffico per garantire una migliore viabilità e ridurre il rischio di incidenti sul tratto, serve un’ulteriore attenzione alla luce dei sinistri, anche mortali, che hanno visto interessare quel tratto”.