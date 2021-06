Pian d'Assino, riapre tratto Scheggia-Gubbio est e chiude Gubbio Est-San Marco - Tuttoggi

Proseguono i lavori di risanamento del manto stradale, la prossima fase comincia mercoledì 30 giugno con il completamento delle opere previsto per il 20 luglio | Ecco la viabilità alternativa

Prosegue l’opera di risanamento del manto stradale, avviata da Anas, sulla Ss 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”.

I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati, in corso e in fase di avvio.

A partire da domani – mercoledì 30 giugno – sarà riaperto il tratto compreso tra gli svincoli di Gubbio Est e Scheggia. Il cantiere proseguirà nel tratto successivo tra gli svincoli di Gubbio Est e San Marco, che sarà provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni. Le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 luglio.

In particolare, per il traffico in direzione Branca/Perugia-Ancona è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gubbio Est, svolta a destra in direzione Branca/Padule, percorrenza di via di Porta Romana, svolta a destra su SP210 e via Isole Tremiti per reimmettersi sulla SS219 allo svincolo di San Marco.

Viceversa, il traffico proveniente da Branca/Perugia-Ancona e diretto verso Gubbio/Umbertide dovrà uscire allo svincolo di San Marco, proseguire su via Isole Tremiti, SP210 e via di Porta Romana per reimmettersi sulla SS219 allo svincolo di Gubbio Est.

Per chi proviene da Fabriano/Ancona in direzione Cagli è invece consigliata l’uscita a Fossato di Vico con prosecuzione sulla SS3 Flaminia verso Fano.

Restano invariati i percorsi alternativi per i veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate: