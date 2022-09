Pian d'Assino, qualcosa si muove | Incontro sindaco-Prefetto "In arrivo gli autovelox" - Tuttoggi

La Ss219 Pian d’Assino, che in 15 anni ha visto un’altissima mortalità con altrettante vittime e un numero di incidenti a tripla cifra, come ha sottolineato il sindaco al Prefetto, “comporta criticità insite alla sua stessa conformazione che vanno a unirsi a comportamenti anomali alla guida, spesso fattori scatenanti degli incidenti”.

All’incontro di giovedì il sindaco ha messo in evidenza anche che l’assenza di piazzole lungo la strada, “problema non da poco anche per le forze dell’ordine, impossibilitate a fare appostamenti in sicurezza, necessari per poter intervenire sul controllo della velocità e quindi sui sorpassi azzardati. Ho più volte evidenziato l’urgenza della situazione, e ora, di concerto con il Prefetto, verificheremo come procedere per l’installazione di autovelox“.

Allo stesso Prefetto Stirati ha ribadito come a Gubbio non ci sia un presidio della Stradale, “che pur sarebbe davvero importante per la sicurezza della strada“, e chiesto che le Forze dell’Ordine presidino con un ulteriore sforzo di attenzione e costanza la Pian d’Assino: “anche la loro semplice presenza è un elemento importantissimo di deterrenza”.