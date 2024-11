Petardo durante iniziativa PD con ex ministro Speranza, fermate due persone - Tuttoggi.info

Sono state fermate due persone, grazie alle indagini lampo degli agenti della Digos di Terni che, in poco tempo, hanno identificato e fermato i presunti responsabili del lancio di un petardo nei pressi del circolo Arci di Prisciano, dove era in corso in incontro con i cittadini con l’ex Ministro, Roberto Speranza, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria e delle cena sociale organizzata dal circolo del Pd di Borgo Bovio-Valserra. I fatti risalgono alla serata di ieri, 14 novembre, e il petardo è stato esploso fuori dai locali dove era in corso la cena, suscitando una certa apprensione tra i presenti, tanto che è subito partita la segnalazione alle forze dell’ordine.

Indagini lampo, fermate due persone

Grazie all’immediato intervento delle forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti Digos e Carabinieri, l’evento è ripreso in sicurezza e sono state avviate le indagini per cercare di risalire ai responsabili del gesto che è ancora sotto la lente degli investigatori che cercano di capire se sia collegato direttamente a un fine intimidatorio-politico. Dopo indagini serrate, in poco tempo, gli agenti della Digos hanno individuato e fermate due persone che potrebbero essere i presunti responsabili del gesto.