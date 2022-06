Peste suina, mappa comuni a rischio: predisposto il piano straordinario cinghiali

Il piano elaborato dalla Regione Umbria è stato inviato a Ispra e al Centro nazionale referenza peste suina per eventuali aggiustamenti. La Giunta regionale, lo scorso 18 maggio, ha dato mandato agli uffici di individuare le aree dove intensificare gli interventi di controllo e contenimento dei cinghiali. Negli interventi – che una volta ricevuto il via libera definitiva saranno inviati agli Atc al fine di integrare la loro tradizionale attività – si fa riferimento alla mappa del rischio di diffusione della Psa elaborata dall’Istituto zooprofilattico Umbria – Marche, dei danni causati alle colture agricole e dei rischi per la circolazione stradale.

La mappa del rischio

Quanto alla mappa del rischio di diffusione della peste suina africana in Umbria, sono stati individuati nella regione quattro comuni ad alto rischio: Castiglione del Lago, Gubbio, Narni I Comuni a medio rischio sono Amelia, Cannara, Marsciano e Spoleto. Assisi è considerato “fuori range”, mentre tutti gli altri comuni umbri sono parametrati a basso rischio.

Allevamenti suinicoli

La Giunta regionale ha inoltre adottato un provvedimento per favorire la realizzazione di recinzioni negli allevamenti suinicoli allo stato brado e semibrado, al fine di limitare i rischi di contatto con eventuali cinghiali infettati dalla Psa.

La filiera suinicola

L’assessore Morroni, rispondendo in consiglio regionale a una interrogazione della consigliera Fioroni, ha annunciato che nella seconda parte dell’anno saranno avviati controlli per attivare una specifica filiera suinicola