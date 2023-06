Pestaggio nella notte a Bastia Umbra, in corso le indagini dei carabinieri - Tuttoggi.info

Sono in corso le indagini dei carabinieri sul presunto pestaggio che vedrebbe protagoniste due minorenni che, tra insulti e tirate di capelli, un paio di giorni fa avrebbero dato spettacolo a Bastia Umbra.



“‘Brutta tr..a’, tirate di capelli e poi ancora ‘tr…a di mer…’”, si sente nel video e poi appunto le urla e i calci e i capelli tirati. Un episodio che, secondo UmbriaJournal, si sarebbe verificato due sere fa a Bastia Umbra, nella Piazzetta Franchi, vicino alla chiesetta di San Rocco e a poca distanza dal cinema Esperia. Al momento le forze dell’ordine, che hanno ricevuto i video, contattate da Tuttoggi.info spiegano di non aver al momento identificato nessuna delle protagoniste né ci sono denunce o referti in merito, né è chiaro se effettivamente si tratti di un pestaggio che vede coinvolti delle minori.

Non è esclusa una presa di posizione del sindaco di Bastia Paola Lungarotti, da sempre attenta alla vita cittadina e, da ex educatrice, anche alle “intemperanze dei giovani“, soprattutto considerato che per la città è il secondo episodio di cronaca del genere in poco tempo, senza dimenticare le varie risse più o meno gravi più volte balzate agli onori delle cronache.