Perugia Women, festa Grifoncelle: è Serie C

La vittoria sulle rivali del Sansepolcro (contro le quali ora si giocano la Coppa Italia) vale campionato e promozione

Perugia Women, Grifoncelle in festa per il ritorno in Serie C. Dopo nove mesi di purgatorio, le ragazze del Perugia Women vincono il campionato di Eccellenza e tornano appunto in Serie C.

La vittoria contro i rivali del Vivi Altotevere Sansepolcro per 4-1, secondi in classifica, ha sancito una cavalcata importante e costante frutto di undici vittorie in altrettante giornate, vittorie ottenute con un grande lavoro di squadra che ha coinvolto dirigenza, staff tecnico e giocatrici.