Perugia, sport in lutto | Morto in palestra Aldo Valiani, storico dirigente della Libertas

share

“Il Csi di Perugia si unisce al dolore del mondo pallavolistico perugino per la scomparsa di Aldo Valiani, Presidente della Pallavolo Libertas Perugia, dirigente con il quale il Comitato di Perugia ha collaborato tante volte per le proprie attività” – la nota di cordoglio del Csi di Perugia per l’improvvisa morte dello storico presidente della Libertas Perugia, Aldo Valiani che è deceduto nella notte appena trascorsa all’interno della palestra dove si allena la ‘sua’ squadra di pallavolo.

Sono stati i sanitari del 118 a trovare il corpo senza vita del 73enne perugino, a notte fonda, con l’ausilio dei carabinieri. Venerdì sera Valiani aveva seguito gli allenamenti della squadra in una palestra di una scuola media cittadina. Quando però non ha fatto ritorno a casa, è stato dato l’allarme. Quindi, il triste ritrovamento del corpo all’interno della palestra.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, probabile dunque la morte per cause naturali.

foto Pianetavolley

share

Stampa