Perugia – Spal, altro incrocio salvezza | Formazioni e dove vederla

Qui Spal

De Rossi non potrà contare sullo squalificato Dickmann, ma recupera gli acciaccati Almici e Alberto, per una partita fondamentale per il suo futuro, dopo le ultime tre sconfitte consecutive.

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Kouan, Paz, Melchiorri, Olivieri. All. Castori.

Spal: Alfonso, Peda, Maccariello, Delle Mura, Fiordaliso, Proia, Esposito, Valzania, Celia, La Mantia, Moncini. All. De Rossi.

Arbitro Gulatieri di Asti, Var Mazzoleni di Bergamo.

Dove vedere Perugia – Spal

La partita Perugia – Spal (ore 15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.