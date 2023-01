Perugia, segnalato un giovane per possesso di sostanza stupefacente - Tuttoggi

Nel pomeriggio del 10 Gennaio, gli agenti del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge della Polizia locale, durante la costante attività tesa al contrasto del consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno identificato due giovani uomini di nazionalità straniera che, al controllo degli operanti, assumevano subito un atteggiamento sospetto.

Uno dei due veniva successivamente trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish. La sostanza veniva sottoposta a sequestro ed il giovane segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative di competenza e l’invito a seguire un programma terapeutico e socio riabilitativo personalizzato, predisposto dal servizio pubblico per le