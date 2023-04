Perugia, lite tra 4 persone: sanzionati 2 ubriachi - Tuttoggi.info

A quel punto, gli agenti hanno contenuto due dei ragazzi – in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche – che sono risultati essere privi di documenti.

Accompagnati presso gli uffici della Questura per le attività di rito, gli agenti – con non poca fatica – sono riusciti a riportare alla calma i due uomini che, successivamente, sono stati identificati come cittadini nigeriani, rispettivamente classe 1984 e 1993, entrambi con precedenti di polizia. Al termine degli accertamenti di rito, sono stati sanzionati per manifesta ubriachezza ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale.