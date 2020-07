Perugia in lutto, è morto l’artista Giuseppe Fioroni

Perugia in lutto per la scomparsa dell’artista Giuseppe Fioroni, morto nella notte tra venerdì e sabato all’età di 82 anni a seguito di un malore mentre era nella sua abitazione di Piscille.

L’arte di Giuseppe Fioroni

Importante imprenditore del settore alimentare, Giuseppe Fioroni ha preferito seguire la sua passione artistica, divenendo pittore e scultore (mirabili le sue ceramiche) di livello internazionale, apprezzato anche dal critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Giuseppe Fioroni era un artista moderno, fantasioso e completo. Lo dimostra anche la sua abilità musicale. Trovava ispirazione nella concretezza della vita popolare e contadina, che riusciva a rendere sempre attuale con le sue opere ideate e realizzate nello studio di Ponte San Giovanni.

Suo il Grande Grifo posizionato nella rotatoria di via Settevalli.

Uj, il ricordo di Laurenzi

Giuseppe Fioroni aveva realizzato anche un celebre manifesto di Umbria Jazz, quello dell’edizione 2007. Così Gian Luca Laurenzi: “Voglio ricordare Giuseppe Fioroni, un uomo geniale, poliedrico e generoso, un amico leale ed affettuoso, con il manifesto di Uj 2007 di cui fu l’autore. Ciao Maestro, la vita perde uno dei suoi più grandi estimatori”.

Nonostante l’età ed alcuni problemi di salute Giuseppe Fioroni aveva continuato, instancabile, a realizzare le sue idee. Come le mascherine d’autore, numerate e firmate, lanciate durante il Coronavirus per sostenere attività benefiche.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Il sindaco Andrea Romizi e l’intera amministrazione comunale esprimono la propria vicinanza alla famiglia Fioroni e in particolare a Michele, già assessore comunale nella passata consiliatura ed oggi assessore regionale.

“Giuseppe Fioroni – si legge in una nota del Comune – con la sua arte sapeva colorare la vita di tutti, così come con la sua generosità contribuiva a rendere migliore quella di chi aveva bisogno. Artista a tutto campo, aveva anche una grande passione per la musica, dimostrando una straordinaria capacità nel suonare tanti strumenti. Lo vogliamo ringraziare ancora una volta per tutto quello che ha dato alla sua città”.

Con la Galleria Artemisia aveva saputo offrire a Perugia un luogo di cultura apprezzato e sempre vivo e una visibilità nazionale e internazionale. Lo scorso anno aveva anche donato alla città una statua del Grifo che da allora fa bella mostra di sé nella zona di via Settevalli, una delle porte d’ingresso di Perugia. Quest’anno a Giuseppe Fioroni si devono significativi contributi per far fronte all’emergenza Covid, in particolare la donazione di respiratori per l’ospedale Santa Maria della Misericordia.

“Ci mancherà – conclude la nota del Comune – la sua arte, la sua discreta eppure vivace presenza, il suo attaccamento a Perugia. All’amico Michele voglio esprimere il profondo cordoglio per la perdita e la vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione in questo momento così difficile”.

(Notizia in aggiornamento)