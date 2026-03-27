 Perugia. Il Quartetto Armida al teatro del Pavone nel segno di Franz Schubert - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Perugia. Il Quartetto Armida al teatro del Pavone nel segno di Franz Schubert

Redazione

Perugia. Il Quartetto Armida al teatro del Pavone nel segno di Franz Schubert

Ven, 27/03/2026 - 16:48

Condividi su:

È il Quartetto Armida, uno dei maggiori complessi cameristici della nuova generazione, il protagonista del prossimo appuntamento della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, sabato 28 marzo alle 17.30 al teatro del Pavone.

L’ensemble berlinese (Martin Funda, violino, Wojciech Koprowski, violino, Teresa Schwamm-Biskamp, viola, e Peter-Philipp Staemmler, violoncello) presenterà a Perugia una prima tappa del percorso antologico con cui sta rileggendo il Ciclo integrale dei quartetti per archi di Franz Schubert: al Pavone verranno eseguiti il Quartetto in sol minore D. 173, composto nel 1816, quando era al suo apice l’ammirazione di Schubert per i lavori di Mozart, e il Quartetto in sol maggiore (D. 887, op. post. 161), di dieci anni più tardi, lavoro complesso di vaste dimensioni e di non frequentissima esecuzione.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com

Luogo: Teatro del Pavone, piazza della Repubblica, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Maltratta e picchia la compagna, arrestato 60enne: la donna per la paura dormiva con un coltello

Trasimeno

Investito mentre prende scuolabus, 14enne in ospedale

Assisi

Assisi, il giudice dichiara nullo un contratto e scatta lo ‘sgombero’ dell’immobile: le foto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Perugia. Il Quartetto Armida al teatro del Pavone nel segno di Franz Schubert

Perugia

Maltrattamenti quotidiani in famiglia, denunciato un 37enne

Città di Castello

Sisma 2023, finanziato polo scolastico Pierantonio per oltre 7 milioni

Terni

Soccorso animale a San Faustino di Narni, salvato segugio finito in una tana

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!