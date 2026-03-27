Perugia. Il Quartetto Armida al teatro del Pavone nel segno di Franz Schubert - Tuttoggi.info

È il Quartetto Armida, uno dei maggiori complessi cameristici della nuova generazione, il protagonista del prossimo appuntamento della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, sabato 28 marzo alle 17.30 al teatro del Pavone.

L’ensemble berlinese (Martin Funda, violino, Wojciech Koprowski, violino, Teresa Schwamm-Biskamp, viola, e Peter-Philipp Staemmler, violoncello) presenterà a Perugia una prima tappa del percorso antologico con cui sta rileggendo il Ciclo integrale dei quartetti per archi di Franz Schubert: al Pavone verranno eseguiti il Quartetto in sol minore D. 173, composto nel 1816, quando era al suo apice l’ammirazione di Schubert per i lavori di Mozart, e il Quartetto in sol maggiore (D. 887, op. post. 161), di dieci anni più tardi, lavoro complesso di vaste dimensioni e di non frequentissima esecuzione.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com

Luogo: Teatro del Pavone, piazza della Repubblica, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA