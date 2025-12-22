 Perugia, i carabinieri arrestano due uomini sorpresi con oltre 40 gr di droga | Uno tenta di resistere - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Perugia, i carabinieri arrestano due uomini sorpresi con oltre 40 gr di droga | Uno tenta di resistere

Redazione

Perugia, i carabinieri arrestano due uomini sorpresi con oltre 40 gr di droga | Uno tenta di resistere

Lun, 22/12/2025 - 14:35

Condividi su:

I Carabinieri del 6° Battaglione “Toscana” – Squadra di Intervento Operativo (SIO) e delle Stazioni di Perugia- Fortebraccio e Ponte San Giovanni, durante i servizi straordinari di controllo del territorio organizzati dalla Compagnia di Perugia nelle zone più sensibili del capoluogo, hanno arrestato due uomini, un italiano di 24 anni e un albanese della stessa età, ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è stato realizzato nel quartiere di Monteluce, un’area adiacente al centro storico della città che è molto frequentata e pertanto soggetta a specifici e mirati servizi di prevenzione. I due soggetti sono stati controllati a bordo di un’auto considerata sospetta. Al termine dell’attività di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 40 g di ketamina, 2 di cocaina e 1,5 di MDMA. Durante le citate operazioni, il cittadino italiano ha agito con viva resistenza nei confronti dei Carabinieri, cercando di colpirne uno con pugni e calci, sebbene sia stato subito neutralizzato e bloccato, senza che vi fossero ulteriori conseguenze fisiche per alcuno. I due uomini, arrestati sulla base di gravi ed evidenti indizi di colpevolezza a loro carico, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale CC di Perugia, in attesa del rito direttissimo, al termine del quale il Giudice del Tribunale di Perugia ha imposto per loro l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Omicidio Piampiano, arriva la condanna per Piero Fabbri | Fucile sequestrato e risarcimenti

Assisi

Ad Assisi l’Arma in prima fila nella donazione di sangue: collaborazione con l’Avis

Assisi

A San Francesco il “Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale” per il Serafico

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Sedentario 1 adolescente su 5, campagna ‘InFormaTeen’ con Gigi Buffon
Ultim'ora Italia

Manageritalia-Confetra, sottoscritto rinnovo ccnl dirigenti trasporto e logistica

Ultim'ora Italia

Milano, 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires: arrestati 4 giovanissimi

Ultim'ora Italia

Ballando, Mariotto ‘confessa’: “Finale Delogu-Fialdini era un pari merito”

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!