Perugia Civica brinda ai 583 iscritti e rinnova il patto federativo con Blu

Il Direttivo ha approvato il bilancio ed ha valutato positivamente l'interlocuzione con le aree civiche e politiche che condividono i valori Riformisti&Moderati

Il Direttivo comunale di Perugia Civica ha confermato il patto federativo con Blu, ringraziando la presidente di Blu Adriana Galgano “per la positiva interlocuzione che si è avuta in questi anni” ed ha invitato il coordinamento comunale a consolidare l’interlocuzione positiva di questi mesi con le aree civiche e politiche che condividono i valori Riformisti&Moderati a partire da Perugia in Movimento e dalle forze socialiste e del cattolicesimo democratico.

Il Direttivo comunale ha approvato all’unanimità il bilancio dell’associazione e la campagna di tesseramento per il 2022, che ha consentito a Perugia Civica di raggiungere i 583 iscritti, con un ulteriore significativo incremento rispetto al 2021. “Una così ampia adesione da parte dei cittadini di Perugia – si legge in una nota di Perugia Civica – conferma il radicamento e la forza di Perugia Civica nella città di Perugia e stimola ad un ulteriore impegno per la realizzazione dei punti programmatici definiti nei 10 Progetti per Perugia condivisi con la lista civica federata di Blu”.