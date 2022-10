Perugia – Cittadella, sfida salvezza al Curi: formazioni e dove vederla

Qui Perugia

Castori verificherà le condizioni di Melchiorri, protagonista della vittoria a Reggio Calabria, che non in settimana non si è potuto allenare al meglio. A sinistra torna disponibile Beghetto. Ancora fuori Rosi e Angella, oltre allo squalificato Santoro e agli infortunati Matos e Furlan.

Qui Cittadella

Gorini recupera a centrocampo Danzi, che torna dopo la squalifica. Fermato dal giudice sportivo Banca. Fuori Embalo, fermato da problemi muscolari

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Iannoni, Bartolomei, Luperini, Paz, Melchiorri, Strizzolo. All. Castori.

Cittadella: Kastrati, Cassandro, Perticone, Visentin, Vita, Carriero, Pavan, Mazzocco, Antonucci, Tounkara Varela. All. Gorini.

Arbitro Minelli di Varese, Var Maggioni.

Perugia – Cittadella dove vederla

La partita Perugia – Cittadella (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.