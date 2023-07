Perugia calcio, cessione in stallo e contratto a mister Baldini. Sopralluogo alla curva sud - Tuttoggi.info

Santopadre fa il punto su cessione, allenatore e ricorso per la riammissione in B. E intanto dal Comune sopralluogo al Curi

Si sono ritrovati questa mattina come da programma allo stadio “Curi” i 27 giocatori del Perugia Calcio convocati per il raduno pre-campionato. Ad accoglierli non solo il presidente Massimiliano Santopadre, ma anche l’allenatore Francesco Baldini, come reso noto dalla società attraverso i suoi canali social (nell’immagine di copertina il post su Twitter). Mister contrattualizzato nelle ultime ore alla luce dello stallo che sta registrando l’ipotesi di cessione alla NineDots degli imprenditori Santopietro e Monsellato. Il nuovo mister era stato tenuto “fermo” in attesa appunto che si concretizzasse la vendita. Data per fatta la scorsa settimana e su cui invece nel week end sono emersi dubbi e rallentamenti.

La trattativa è comunque ancora ufficialmente in corso. Come confermato dalla holding estera sabato e come ribadito nelle ultime ore anche da Santopadre. Ad allungare i tempi, come detto, sarebbero i controlli in corso sui bilanci societari, anche se molti tifosi sono perplessi sulle modalità di pagamento ipotizzate (a rate) vista la grande disponibilità economica che avrebbero gli acquirenti.

Perugia Calcio, Santopadre fa il punto su vendita e stagione sportiva

Intanto il presidente ha voluto fare il punto in concomitanza con la ripresa delle attività sportive del Grifo e con la riunione del Collegio di garanzia del Coni di questo pomeriggio, chiamato ad esprimere il proprio parere sui ricorsi per la riammissione in serie B presentati dal Perugia così come da Foggia, Reggina e Siena. “E’ un momento impegnativo, – è stato il commento odierno di Santopadre – però devo cercare di rimanere calmo e portarle avanti tutto. Purtroppo (la cessione, ndr) è iniziata in uno stato avanzato della stagione e questa credo sia la cosa che sta portando più problemi perché abbiamo cominciato questa cosa verso il 10-15 di giugno ed è chiaro che in 20-30 giorni non è facile completare la due diligence e quant’altro”. Quindi la questione del nuovo allenatore: “C’è la cessione, è vero, ma c’è anche la stagione sportiva da preparare. Quando ho capito che non si sarebbe chiusa a breve, allora ho deciso di partire da oggi e contrattualizzare mister Baldini. Intanto il Perugia va, poi vediamo con queste persone che, spero, come dicono loro, a breve riusciranno a concludere la situazione“.

Sopralluogo alla Curva Sud dell’amministrazione comunale

Il “Curi” oggi ha ospitato anche il sopralluogo dell’amministrazione comunale in vista dei lavori di manutenzione straordinaria alla Curva Sud. A Pian di Massiano erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione ed i tecnici comunali.

“Gli interventi – viene ricordato dal Comune di Perugia – consistono nel risanamento del calcestruzzo, che, a causa dell’azione degli agenti atmosferici, ha subito distacchi parziali e uno stato di ossidazione dei ferri, e nel trattamento superficiale estradossale di impermeabilizzazione degli stessi gradoni. I lavori di manutenzione straordinaria si sono resi necessari al fine di garantire la fruizione del settore ospiti per l’avvio della stagione sportiva 2023-2024″.