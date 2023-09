Perugia, arrestato dopo rapina al supermercato - Tuttoggi.info

Rapina a supermercato, fuga dopo aver spintonato dipendente che lo aveva scoperto. Uomo arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattina di ieri, 1 agosto, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha arrestato per il reato di rapina impropria un cittadino marocchino, classe 1985, con precedenti di polizia: dopo essersi impossessato di alcuni prodotti alimentari in un supermercato della città, nascondendoli all’interno di uno zaino, si era dato alla fuga spintonando un dipendente che aveva provato a bloccarlo. L’accaduto è stato denunciato da un dipendente che, subito dopo il fatto, ha immediatamente allertato la Polizia di Stato. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito di aver notato il 37enne che, dopo aver nascosto alcuni generi alimentari all’interno del suo zaino, aveva tentato di superare le casse senza pagare. È stato quando il dipendente si è avvicinato per chiedere delle spiegazioni che il ragazzo, vistosi scoperto, lo ha spintonato guadagnando la fuga.

Arresto per rapina

Gli agenti, a quel punto, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili all’individuazione del responsabile, si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato poco distante. Dopo averlo identificato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione con esito positivo. Infatti, nascosta nello zaino, lasciato cadere durante la fuga, i poliziotti hanno rinvenuto diversi prodotti alimentari, sottratti poco prima dagli scaffali del supermercato. Per questi motivi, dopo aver riconsegnato la refurtiva al dipendente, il ragazzo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia dove, al termine delle attività di rito, è stato arrestato per il reato di rapina impropria. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima.