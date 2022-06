Perugia Archeofilm, Festival internazionale del cinema di archeologia arte ambiente, il programma - Tuttoggi

Gli ultimi segreti di Nazca

The last secrets of Nasca

Nazione: Francia – Regia: Jean Baptiste Erreca – Durata: 52′ – Produzione: One Planet – Consulenza scientifica: Aicha Bachir Bacha

Lingua: italiano

Nel sud del Perù, ai piedi della catena montuosa delle Ande, i Nazca costruirono città e disegnarono un’immensa rete di linee geometriche e geoglifi. Chi rappresentavano queste figure enigmatiche visibili solo dal cielo e qual era il loro significato? Un team di archeologi di tutto il mondo sta sfruttando le ultime tecnologie per scoprire uno dei più grandi segreti dell’umanità. Le loro ultime campagne di scavo hanno portato alla luce nuove mummie, tessuti favolosi, ceramiche e misteriosi teschi allungati…

Conversazione con Maria Angela Turchetti direttore Museo archeologico nazionale dell’Umbria

Il regno del sale. I 7000 anni di Hallstatt

The kingdom of salt. 7000 years of Hallstatt

Nazione: Spagna – Regia: Domingo Rodes – Durata: 23′ – Consulenza scientifica: Museum of Natural History Wien (Austria), Archaeological Museum of Alicante (Spagna) – Produzione: Fundacion de la C.V. Marq, Departamento de Imagen Diputacion Provincial de Alicante

Lingua: italiano

Hallstatt è un piccolo paese nel cuore delle Alpi austriache. Si trova sulle sponde del lago Hallstatter See, ai piedi delle Alpi. Da tempo immemore la sua esistenza è legata allo sfruttamento delle miniere di sale di queste montagne, che è continuato nei secoli. Tuttavia, è stata la sua importanza nella preistoria europea che ha portato ad Hallstatt fama internazionale e notorietà, fino a farlo dichiarare sito Unesco nel 1997.

MERCOLEDì 22 GIUGNO 2022 / ore 21.15

Giardini del Frontone (Borgo XX Giugno)

Songs of the Water Spirits

Nazione: Italia – Regia: Nicolò Bongiorno – Durata: 100′ – Produzione: Allegria Films

Lingua: inglese, ladakhi – Sottotitoli: italiano

Il Ladakh è una regione dell’India in profonda trasformazione che sta affrontando un percorso di rigenerazione culturale costantemente in bilico tra il richiamo di una tradizione arcana e uno sviluppo rampante, che mette a rischio l’ambiente e snatura i suoi abitanti. Menti coraggiose vogliono superare questo dualismo proponendo una mediazione virtuosa per restare se stessi senza chiudersi al mondo, valorizzando gli stimoli di una modernità che non implichi una mutazione antropologica. Possiamo, come Occidentali, imparare da questo laboratorio sociale, economico e culturale che è oggi il Ladakh?

Conversazione con Nicolò Bongiorno regista

Il busto di Nefertiti: nascita di un’icona

Le buste de Néfertiti, naissance d’une icône

Nazione: Francia – Regia: Jean-Dominique Ferrucci – Durata: 17′ – Consulenza scientifica: Adrien Genoudet, Bénédicte Savoy, Yann Potin, Patrick Boucheron – Produzione: Serge Lalou

Lingua: italiano

Quella di Nefertiti è la storia di un volto antico che diventa un canone della bellezza contemporanea. Scoperto nel 1912 da un archeologo tedesco ad El-Amarna, in Egitto, il busto della moglie del faraone Akhenaton è ormai un’icona. Bénédicte Savoy ci racconta come gli oggetti archeologici mobilitino l’immaginazione nelle società industriali che lottano per conquistare, attraverso il passato, i valori estetici del presente.

GIOVEDì 23 GIUGNO 2022 / ore 21.15

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Piazza Giordano Bruno 10)

Egitto: i templi salvati

Egypt: saving temples

Nazione: Francia – Regia: Olivier Lemaitre – Durata: 53’ – Produzione: Sequana Media

Lingua: italiano

Nel 1954 la costruzione di una nuova diga minacciava l’intera Nubia e oltre venti antichi santuari. Alcuni templi furono smantellati in fretta e trasferiti su isole artificiali, altri furono spediti all’estero in città come Madrid, Torino o addirittura New York. Gli operai del cantiere attestano le estenuanti operazioni di lavoro. Nel film, grazie alle animazioni 3D, vengono presentati anche i documenti di archivio che illustrano gli ingegnosi piani di salvataggio.

Conversazione con Gian Luca Grassigli ordinario Archeologia classica – Università di Perugia

Cerimonia di premiazione

Premio del pubblico “Città di Perugia – Archeologia Viva”

Premio della giuria scientifica “Università degli Studi di Perugia”

Premio speciale “Carlo Lorenzini” per la grafica del poster di “Perugia Archeofilm 2022” realizzato in concorso dagli studenti del “Laboratorio di Architettura e Composizione 1” attivato nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Fondazione “Carlo Lorenzini”

Pompei 3D, una storia sepolta

Nazione: Italia – Regia: Maria Chiffi – Durata: 26’ – Consulenza scientifica: Francesco Gabellone – Produzione: Archeo Tour srl

Lingua: italiano

Pompei, sepolta nel 79 d.C. dall’eruzione del Vesuvio, rivive attraverso questo film-documentario capace di ricreare in 3D, luoghi, ambienti e situazioni esattamente come erano in origine, allo scopo di condurre i visitatori/spettatori in una sorta di “viaggio nel tempo” e poter rivivere virtualmente uno dei siti archeologici più importanti della storia.

Ingresso gratuito

Informazioni: 075.5727141 (MANU)

N.B. In caso di maltempo il festival si svolgerà presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Piazza Giordano Bruno 10)