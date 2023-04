Perugia-Ancona, tra pochi giorni saranno attivati due autovelox fissi lungo la Ss 318 di Valfabbrica - Tuttoggi.info

Entrambi gli autovelox saranno attivati nei prossimi giorni con l’autorizzazione di Anas e ovviamente corredati della prevista segnaletica di preavviso. Va ricordato che sul tratto in questione vige il limite di velocità di 110 Km/h.

Su questo stesso tratto, poco meno di un anno fa, era scoppiata la polemica dopo la decisione del Comune di posizionare un autovelox mobile “nascosto” sopra un cavalcavia. Un cittadino aveva pure sbottato contro la Polizia locale, accusandola di “far cassa” in modo scorretto. Il giudice, allora, accolse pure il ricorso dell’automobilista annullandone la multa.

La Polizia locale, da parte sua, evidenziò in primis la necessità di controlli in un tratto stradale ad alta incidentalità e mortalità, poi precisò come la postazione di rilevamento, oltre ad essere temporanea, fosse segnalata come da norma.