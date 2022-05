Autovelox “nascosto” sopra cavalcavia | Sbotta contro vigili VIDEO

Il vigile urbano, interdetto, fa sapere all’automobilista che potrebbe rischiare il reato di interruzione di pubblico servizio ma ciò non serve a placare l’ira del cittadino, che chiude: “Ci vedremo in tribunale!”.

Non sarebbe la prima volta che una pattuglia della Polizia locale si posizionerebbe sopra questo cavalcavia. Come accennato dal vigile urbano, però, proprio sotto il ponte, c’è il cartello del controllo elettronico della velocità che “avvisa” gli automobilisti ma, seguendo i sospetti dell’autore del video, l’autovelox, che “prende alle spalle” e “sorprende” le vetture dall’alto (in questo caso in direzione Perugia) sembrerebbe davvero poco (se non per niente) visibile.

Ricordiamo che in Italia, a differenza di altri paesi, non è possibile utilizzare autovelox nascosti. Lo dice l’articolo 142 del Codice della Strada, che prescrive come i dispositivi (compresi tutor e telelaser) debbano essere segnalati e visibili. Ciò non significa che il poliziotto debba posizionarsi proprio a ridosso della strada per farsi vedere. L’autovelox potrebbe essere coperto da un albero o da una curva ma non si può trattare di un espediente studiato ad arte per far cadere in errore i conducenti.