Perugia allagata, tra disagi e amara ironia VIDEO

In via Settevalli, trasformata in un fiume, con il pattino | Allerta arancione fino alla serata di venerdì, poi sabato prevista pioggia più tenue

Disagi e ironia nella Perugia allagata dall’ultimo acquazzone. Sui social, video della grandinata e di strade ridotte a fiumi, con le auto in colonna. Ma c’è anche chi, appunto, l’ha presa con ironia, non mancano di protestare, in questo modo, il proprio disappunto per la strada divenuta “navigabile”. Come nella foto del pattino di salvataggio utilizzata per attraversare via Settevalli, nella zona di Ponte della Pietra, completamente allagata.

“I perugino cominciano ad attrezzarsi dopo il violento acquazzone su via Settevalli” ha commentato, pubblicando la foto, l’ex assessore perugino Antonello Chianella. Aggiungendo: “La critica della manutenzione la facciamo un’altra volta”.